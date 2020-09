Glenn van Move2Health helpt je duurzaam afvallen Yannick De Spiegeleir

14 september 2020

14u36 3 Lokeren Op het Stationsplein in Lokeren opende recent een nieuwe vestiging van Move2Health. “Move2Health is de specialist in duurzaam vetverlies. Dit betekent op een aangename manier afvallen maar vooral ook een nieuwe levensstijl opbouwen om het erna ook te behouden”, zegt Glenn Aelbrecht, gezicht van de nieuwe vestiging.

Heb je ook last van enkele coronakilootjes die je liever kwijt dan rijk bent? Wil je graag afvallen maar lukt het je maar niet om nadien het gewicht ook te behouden? “Dan ben je bij ons in de juiste handen”, zegt Glenn. “We werken niet met verboden voedingsmiddelen, shakes, pilletjes, dure supplementen of wat dan ook. Je kan alles blijven eten maar met mate. Samen met jou bouwen we stap per stap een nieuwe levensstijl op aangepast naar jouw persoonlijke noden, achtergrond en voorkeuren.

Voor meer informatie kan je altijd terecht op de website van Move2Health: move2health.be/ en door jezelf lid te maken van de gratis Facebookcommunity Move2Health: https://www.facebook.com/groups/move2health/.