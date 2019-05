Ghostrockers en Campus 12 op kindernamiddag Lokerse Feesten Yannick De Spiegeleir

29 mei 2019

14u46 2 Lokeren Ghostrockers en Campus 12 vormen dit jaar de line-up van de kindernamiddag op de Lokerse Feesten op zaterdag 10 augustus. Dat heeft het stadsfestival zelf bekend gemaakt.

De toegang voor de kindernamiddag is gratis. “Volgende week vrijdag 7 juni kondigen we de laatste veertig namen aan van ons programma", klinkt het. Intussen is ook de eerste festivaldag uitverkocht. De dagtickets voor vrijdag 2 augustus met onder meer Marco Borsato als headliner zijn reeds uitverkocht, er zijn echter wel nog 10-dagen combitickets te koop, net als dagtickets voor alle andere dagen via www.lokersefeesten.be.