Gezôarse Feesten introduceren ‘Kamping Gezôarde’: “Hoe zotter, hoe beter” Yannick De Spiegeleir

15 augustus 2019

11u18 6 Lokeren De Gezoârse Feesten pakken dit jaar uit met enkele nieuwigheden in hun feestweekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 augustus op de terreinen in de Muylaertstraat. “We nodigen iedereen uit om in foute kledij af te zakken naar onze fuif ‘Holiday Out – Kamping Gezôarde Edition’”, zegt voorzitter Gianni Cardon.

De Gezoârse Feesten inspireren zich op het voorbeeld van Kamping Kitsch: de jaarlijkse hoogmis van foute muziek en kledij. De platenridders van dienst zijn onder andere Timmy Tirol, dj Lucki Luc, TIP-C, Jake Switch en Kingcat & Cadzilla. “Het wordt een megafeest voor alle leeftijden. Hoe zotter, hoe beter. Foute kledij is dus helemaal niet verboden”, aldus Cardon. De fuif start om 21 uur. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa.

De Gezoârse Feesten starten al een dag vroeger met de ‘Nacht van de ambiance’. De ‘beste Lokerse coverband’ Rooftook zorgt vanaf 21.30 uur voor ambiance, daarna nemen dj’s Deedee het over. De deuren openen om 20.30 uur. De inkom bedraagt 8 euro.

Nieuwe maaltijdstanden

Op zondag 25 augustus tot slot is er de ‘Gezoârse Spektakeldag’. Die start om 9 uur al met de jaarlijkse reuzenrommelmarkt. Om 11.30 uur openen de compleet vernieuwde verse maaltijdstanden en tussen 11 en 13 uur is er een cava-aperitiefconcert in de feesttent met de groep ‘Toevallig’.

Een jaarlijkse aanrader is het animatiefestival ‘Hemelse Spektakels & Dagverse Wonderen’ met straattheater, circusacts uit binnen- en buitenland, gekke mobiele acts en fanfares. “We bieden een fijne belevingsnamiddag voor het hele gezin”, zegt programmator Gino Rogiers. Ook aan de kinderen is gedacht met een reuzenkinderland dat al opent om 13.30 uur.

De Gezôarse Feesten worden zondagavond afgesloten met optredens van ‘Radio Spandex’, Get Ready, Jettie Pallettie vanaf 18 uur. Om 22 uur sluit Discobar Deejays de feesten af.

Meer info: www.gezoarsefeesten.be.