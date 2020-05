Gevluchte bestuurder met rijverbod uit struiken gehaald door politiehond Kristof Pieters

16 mei 2020

10u31 0 Lokeren Een politiehond heeft een snelheidsduivel bij de kraag helpen vatten in Lokeren. De chauffeur had zich na een vluchtmisdrijf verstopt maar werd door de hond gevonden in het struikgewas.

De hardrijder had donderdagavond omstreeks 19.45 uur een patrouilleploeg gekruist op de Waasmunsterbaan gekruist aan een hoge snelheid in de richting van Lokeren. Een eerste poging om het voertuig uit het verkeer te halen mislukte. De bestuurder vluchtte weg. Na wat zoeken en dankzij een tip troffen de agenten de auto even later zonder bestuurder aan op de Oude Baan. Na het geblaf van de politiehond en de sommaties van de hondengeleider kwam de gevluchte bestuurder uiteindelijk uit de struiken. De reden van zijn vluchtmisdrijf werd al snel duidelijk. De 25-jarige bestuurder had namelijk een rijverbod.