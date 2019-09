Geseind persoon met mes gevat dankzij alerte buurtbewoonster Kristof Pieters

19 september 2019

De politie van Lokeren heeft een geseind persoon gevat dankzij een alerte buurtbewoonster. Een jonge man gedroeg zich dinsdagmiddag nogal verdacht in de Bokslaarstraat. Een bewoonster vertrouwde de zaak niet en contacteerde de politie. De man van 23 jaar werd aangetroffen in de buurt. Hij stond nog geseind voor verhoor en was in het bezit van een gebruikshoeveelheid cannabis en een mes. Dezelfde avond, rond 20.30 uur, werd ook nog een 40-jarige man opgepakt omdat hij geseind stond met een bevel tot gevangenneming.

Ook woensdag alarmeerde een alerte burger de politie. Omstreeks het middaguur liet de bestuurder van een voertuig heel wat rommel achter in de Eekstraat. De nummerplaat werd genoteerd en doorgegeven. De bestuurder mag zich aan een bezoek van de politie verwachten.