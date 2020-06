Geschaarde vrachtwagen verspert oprit E17 richting Antwerpen Kristof Pieters

14u13 2 Lokeren/Zele Op de oprit Zele / Lokeren van de E17 richting Antwerpen versperde een geschaarde vrachtwagen vrijdagmiddag een tijdlang de rijbaan.

Omstreeks 12 uur ging een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat aan het slippen in een van de bochten. Het gevaarte ramde de hoge boordsteen op de middenberm en kwam een 30-tal meter verder dwars op de middenberm en de rijbaan te staan. De chauffeur, een jonge Nederlander, bleef ongedeerd, maar de vrachtwagen liep wel zware schade op. Gelukkig was de laadruimte leeg. Zowel komende uit Lokeren als Zele was de oprit een hele tijd afgesloten waardoor het verkeer een hele omweg moest maken.