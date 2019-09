Gerestaureerde portiek ‘Isabey’ herinnert aan Lokers textielverleden Yannick De Spiegeleir

14u24 0 Lokeren In de Sportlaan is zondagochtend de gerestaureerde portiek van de voormalige textielfabriek Isabey officieel ingehuldigd ter gelegenheid van Open Monumentendag.

De stuwende krachten achter de restauratie zijn Gerard Soetens en voormalig stadsarchivaris Nico Van Campenhout. “Deze locatie herinnert aan het Lokers textielverleden”, zegt schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld). Op de locatie waar zich nu de woonsite de Oude Durme bevindt, stond vroeger de textielfabriek Isabey die gesticht werd in 1886 en in 1982 werd overgenomen door de NV Bergez om in 2008 de deuren te sluiten. Bij de afbraak van de bedrijfsgebouwen werd een deel van de toegangspoort gereconstrueerd. De restauratie werd in goede banen geleid door de firma’s Solar en Etabo.