Geplande woonprojecten in Heilig Hartlaan en Vondelstraat goed voor 78 nieuwe woningen: “Kapel van klooster Arme Klaren blijft behouden” Yannick De Spiegeleir

14 juli 2020

15u25 2 Lokeren Op de gemeenteraad vormden twee geplande verkavelingen het voorwerp van discussie. Op de voormalige site van het klooster van de Arme Klaren in de Heilig Hartlaan staat een project gepland van 47 eensgezinswoningen. Op een boogscheut daarvan komt in de Vondelstraat een tweede project goed voor 31 nieuwe woningen.

In totaal werden 23 bezwaarschriften ingediend tegen beide projecten. De rode draad in de opmerkingen is de ongerustheid over het gebrek aan groen en open ruimte en de dichte bebouwing, bezorgdheid over de waterhuishouding en het aantal parkeerplaatsen.

Op de gemeenteraad onthielden oppositiepartijen sp.a en Groen zich. Sp.a-raadslid Ron Van Kersschaver herhaalde zijn bezorgdheid over de passage van honderden kinderen en scholieren die dagelijks naar school gaan in de Heilig Hartlaan. “De bouw van deze verkaveling zal weerom een extra druk leggen op de bestaande verkeerssituatie. Vooral ook omdat we de herbestemming van het klooster nog niet kennen.” Ook Groen-raadslid Bruno Reniers stelt zich kritisch op. “De twee verkavelingen hebben de gave van kernverdichting maar daar eindigt dan ook het positieve nieuws. Het ontbreekt de stad aan een degelijke visie op de ruimtelijke ordening. “De nieuwe moskee wordt ontsloten via de Sterrestraat. Vervolgens maken we van de Sterrestraat een groen, autoluw woonerf. Proficiat voor deze ingreep. Dit is een fantastisch ontwerp. Wat overblijft, wordt verkaveld met ontsluiting richting de Heilig Hartlaan. Waarom wordt de moskee niet ontsloten via de Heilig Hartlaan?”

Kernverdichting

Schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) benadrukt dat de stad alle overwegingen in acht neemt. “Het ontzien van open ruimte is belangrijk, maar daarnaast is er ook de vraag bij veel jonge gezinnen naar een tuin met een woning dichtbij het centrum. Een wens die in coronatijden nog meer naar boven komt. Beide projecten zetten, zoals aangehaald, in op kernverdichting. De keuze om de verkeersdruk te verdelen over de Sterrestraat (ontsluiting moskee, red.) en de Heilig Hartlaan (het nieuwe woonproject, red.) is weloverwogen gemaakt.”