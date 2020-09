Gemeenteraad verhuist tijdelijk naar fuifzaal om coronamaatregelen te kunnen toepassen Kristof Pieters

07 september 2020

17u58 3 Lokeren De Lokerse gemeenteraad zal, zolang de huidige coronamaatregelen gelden, vanaf nu plaatsvinden in de fuifzaal in het Sport- en Jeugdcomplex. De eerstvolgende zitting is maandag 14 september. Er wordt ook beperkt toegang verleend aan inwoners.

De afgelopen gemeenteraden waren op z’n minst atypisch te noemen. Sinds de intrede van het coronavirus in maart, vond de gemeenteraad in beperkte samenstelling plaats. Dit omwille van de geldende veiligheidsvoorschriften en de afstandsregels. Later werd de gemeenteraad deels digitaal georganiseerd via Teams, waardoor de niet-aanwezige gemeenteraadsleden ook konden meevolgen en deelnemen van thuis uit.

Aangezien de huidige coronacijfers momenteel stabiel zijn in de stad, werd beslist om de volgende gemeenteraad van maandag 14 september opnieuw fysiek te organiseren. Om dit veilig te kunnen laten verlopen, zal de fuifzaal in het Sport- en Jeugdcomplex gebruikt worden. Zolang de coronamaatregelen het vereisen, zal de gemeenteraad op deze manier plaatsvinden.

In de zaal kunnen 50 personen worden toegelaten, rekening houdend met een social distance van 1,5 meter. Concreet betekent dit dat er naast de college- en gemeenteraadsleden het aanwezige stadspersoneel en twee journalisten nog 10 vrije plaatsen zijn voor Lokeraars die graag aanwezig zijn. Let wel: wie graag wilt komen, dient zich op voorhand te registeren. Zodra de plaatsen ingevuld zijn, worden de inschrijvingen afgesloten.

