Gemeenteraad huldigt ereschepenen en –raadsleden Yannick De Spiegeleir

22 oktober 2019

15u25 0 Lokeren Op de gemeenteraad kregen negen oud-leden van de gemeente- en OCMW-raad een eretitel toegekend wegens hun verdiensten voor de stad. Met 30 jaren gemeenteraad op de teller spant kersvers ereschepen Jeanine Bellens de kroon.

De socialiste was gemeenteraadslid van 1989 tot het einde van de vorige legislatuur begin 2019. Daarmee is ze de enige die actief was als schepen onder de drie laatste burgemeesters van onze stad: Hilaire Liebaut, Georges Anthuenis en Filip Anthuenis. Van 1992 tot 2007 maakte Bellens ook deel uit van het Lokerse schepencollege, nadien verhuisde ze naar de oppositiebanken. “De periode dat ik schepen mocht zijn, zijn en blijven de mooiste jaren uit mijn actieve loopbaan. Ze waren leerrijk omdat je de stad, haar geschiedenis en de petite histoire van binnenuit leert kennen en omdat je het mandaat van de kiezer kreeg om dingen te veranderen in het belang van alle Lokeraars”, aldus voormalig jeugdschepen Bellens. “Mijn bijzondere dank gaat uiteraard naar mijn compagnons de route van het team Bergendries (voormalig jeugdcentrum, red.) dat meermaals voor hete vuren heeft gestaan.”

Naast Bellens kregen ook Luc De Block en Peter De Witte (beiden Open Vld) de titel van ereschepen toegekend. Ook gewezen OCMW-raadsleden Christine De Lausnay (Open Vld) en Marc Van Hoecke (Open Vld) en oud-gemeenteraadsleden August Claes (CD&V), Walter De Coeyer (Open Vld) en Tina Heyninck (Open Vld) kregen een eretitel toegekend.