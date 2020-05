Geldboete voor bestuurder die op korte tijd vijf keer verbodsbord negeert Koen Baten

29 mei 2020

14u50 0 Lokeren Op 4 januari 2019 reed Bjorn D.P. naar Lokeren om er een vriendin af te zetten. De man had zijn gps ingeschakeld, maar toen hij terug naar huis wilde rijden, was de batterij leeg en reed hij verloren. Op korte tijd reed hij dan vijf keer een verbodsbord voorbij.

De feiten speelden zich af kort voor 5 uur ‘s ochtends. Samen met nog een vriend was hij een vriendin gaan afzetten in Lokeren. Eenmaal op de terugweg naar huis wisten ze niet meer waar ze waren doordat zijn gps was uitgevallen en hij de lader niet bij zich had. Samen met zijn vriend probeerde hij terug naar huis te raken. D.P. merkte echter nooit op dat hij in enkele minuten tijd vijf keer voorbij een verbodsbord reed en in de verkeerde richting door de straten ging. “Mijn cliënt kent de regio daar niet en had geen slechte bedoelingen. Hij erkent natuurlijk dat hij de borden niet gezien had, maar was er zich niet van bewust dat hij verkeerd aan het rijden was", aldus zijn raadsman.

Het leverde de bestuurder een geldboete op van 1.200 euro en 15 dagen rijverbod.