Geldboete en rijverbod voor vrouw die vijf kinderen zonder gordel vervoert in wagen Koen Baten

15 september 2020

14u33 1 Lokeren M.K uit Lokeren heeft zich deze ochtend moeten verantwoorden voor de politierechtbank in Dendermonde. De vrouw was betrapt toen ze met vijf kinderen zonder gordel of kinderzitje in de wagen rondreed.

De feiten speelden zich af in Lokeren. De politie zag hoe de vrouw met vijf kinderen in de wagen reed, allen hadden ze geen gordel aan of zaten ze niet in een passend kinderzitje. Een levensgevaarlijke situatie. De vrouw bekende schuld en had geen excuses voor deze overtreding. Ze kreeg een geldboete van 600 euro en een rijverbod van drie weken. De vrouw beseft dat ze fout was en zei dat het de eerste en de laatste keer was dat ze voor de rechtbank zou verschijnen.