Geldboete en rijverbod voor dronken bestuurder die tegen geparkeerd voertuig botst Koen Baten

15 mei 2020

16u34 0 Lokeren Lokeraar K.D. moest zich deze ochtend in de rechtbank van Dendermonde verantwoorden voor een dronken verkeersongeval. De man reed na een feestje in dronken toestand tegen een geparkeerd voertuig aan nadat hij uit de bocht ging.

K. was naar een feestje gegaan en had daar afgesproken dat hij mee zou rijden met iemand naar huis. Hij dronk die avond verschillende consumpties. De man met wie hij afgesproken had was echter al naar huis vertrokken, waardoor hij zelf nog achter het stuur kroop. “Ik besef dat dit enorm dom was, normaal zou ik nooit zelf gereden hebben", gaf hij toe.

Even verderop in een bocht ging het mis, hij verloor de controle en knalde tegen een geparkeerde wagen aan. Hij was stevig onder invloed van alcohol. Zijn advocaat verklaarde dat zijn cliënt anders nooit drinkt en eigenlijk niet tegen alcohol kan. Politierechter Peter D’Hondt veroordeelde de man tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van 21 dagen.