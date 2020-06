Geldboete en rijverbod voor bestuurder die tientallen meters op voetpad rijdt met zijn voertuig Koen Baten

30 juni 2020

15u51 0 Lokeren Lokeraar A.A. is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 2.000 euro nadat hij met zijn voertuig tientallen meters op het voetpad reed in Lokeren. De man ontkende eerst nog de feiten, maar gaf dan uiteindelijk toch toe dat hij wist dat hij in de fout was gegaan.

Op het moment van de feiten moest A. een brief afleveren in Lokeren. Dat hij hiervoor een tijd lang op het voetpad reed werd opgemerkt door de politie, die streng optrad tegen de man. “Hij had verschillende voetgangers in gevaar gebracht met zijn rijgedrag”, aldus het OM. “Bovendien betwiste hij de feiten terwijl er heel duidelijke camerabeelden waren waarop de man te zien is.” Meer dan een jaar later gaf de man eindelijk toe dat hij de feiten wel degelijk begaan had. “Hij moest papieren gaan afleveren, maar ging hierbij zwaar in de fout," verklaarde zijn advocaat. Hij kreeg naast zijn geldboete ook een rijverbod van drie maanden en alle examens. “Bovendien stel ik een dokter aan om te zien of hij ooit nog wel met de auto mag rijden”, aldus D’Hondt.