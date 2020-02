Geld gestolen bij inbraak in Lokerhoutstraat Kristof Pieters

18 februari 2020

18u01 0

In de nacht van maandag op dinsdag werd er ingebroken in een handelszaak in de Lokerhoutstraat. Naast veel braakschade werd er ook een klein bedrag aan cash geld gestolen. Van de daders is voorlopig geen spoor.