Geen grof vuil: voorbijganger aan de haal met salontafel tijdens verhuis Kristof Pieters

11 december 2019

18u16 4 Lokeren In Lokeren heeft een voorbijganger een salontafeltje meegenomen dat op straat stond. Het meubelstuk was echter niet bedoeld voor het grof vuil maar stond er wel in afwachting van de komst van een verhuiswagen.

De feiten deden zich zaterdagnamiddag voor op het Stationsplein in Lokeren. Een bewoonster had alvast enkele meubeltjes buiten gezet terwijl de verhuiswagen op komst was. Een voorbijganger laadde het salontafeltje in zijn auto, denkend dat het was buitengezet voor het grof vuil. Dankzij de camera’s kon de politie de identiteit van de bestuurder achterhalen. De vrouw heeft inmiddels haar tafeltje terug.