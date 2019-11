Geen genade voor roekeloze bestuurster met voorlopig rijbewijs: 2.400 euro boete en 60 dagen rijverbod Koen Baten

22 november 2019

17u18 0 Lokeren Met een voorlopig rijbewijs maakte S. het vorig jaar wel heel bont in Lokeren. De vrouw was na 22 uur nog steeds onderweg met haar voertuig en maakte zich schuldig aan bumperkleven. Niet veel later haalde ze haar voorganger in en verdween ze binnen enkele seconden uit het zicht.

Wat de jonge bestuurster op dat moment niet wist, was dat het een agent in burger was die haar al deze overtredingen zag maken. “Ik ben ondertussen wel een goede chauffeur geworden", aldus S. “Ik gedraag me nu en heb mijn vast rijbewijs. Ik weet dat ik toen in de fout ging, maar dat is nu voorbij.” De vrouw probeerde de straf te milderen, maar politierechter D’Hondt ging hier niet op in. Hij veroordeelde haar tot een boete van 2.400 euro en 60 dagen rijverbod. Bovendien moet S. ook alle examens opnieuw afleggen alvorens ze terug achter het stuur mag kruipen.