Gebroeders D’Hollander bundelen krachten tijdens coronacrisis: “Geven bon voor elkaars zaak bij aankoop via webshop” Yannick De Spiegeleir

30 maart 2020

12u29 0 Lokeren Nu heel wat fysieke winkels tijdelijk gesloten zijn, is het tijd om creatief te zijn. De twee gebroeders Jan en Wim D’Hollander doen dit door actief samen te werken en elkaars klanten een bon aan te bieden.

Jan is zaakvoerder van delicatessenzaak Jean en Wim van Hoveniersbedrijf D’Hollander en Boutique Botanique. Ze schakelden beiden over op online verkoop en proberen zo alsnog deze moeilijke periode te overbruggen.

Jan had reeds een webshop www.jean.eu waar nu dagelijks nieuwe producten worden aan toegevoegd en Wim heeft zijn webshop vervroegd gelanceerd. De lancering van www.boutiquebotanique.be was voorzien voor moederdag, maar omwille van de huidige situatie werd dit vervroegd en is de shop vandaag reeds online.

“Bij elke aankoop op beide sites krijg je een koffiebon van Jean en een kortingsbon voor de webshop van Boutique Botanique. De koffiebon kan dan ingeruild worden voor een tasje koffie als jean. terug opengaat”, verduidelijken de ondernemende broers.

Haiku’s

De gordijnen van Jean zijn wel gesloten, maar de zaken gaan verder. De aan huis geleverde paasmanden met raapeieren blijken een succes te zijn. Ondertussen kan je aan de ramen van de zaak gedichten en haiku’s terugvinden die gelinkt zijn aan de actualiteit. Wie zelf nog leuke teksten heeft, mag ze zeker nog opsturen naar info@jean.eu en Jan hangt ze erbij.