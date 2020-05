Gaant!? zorgt digitaal feestje in je kot: “Live dj-sets met heerlijke cocktail of fris pintje” Yannick De Spiegeleir

07 mei 2020

13u44 0 Lokeren Fuiven of feesten in groep zit er momenteel nog niet in door de coronacrisis. Het Lokerse collectief Gaant!? presenteert zaterdagavond een handig alternatief door live dj-sets te streamen van DeeDee en Q-presentatrice Jolien Roets en dj Hakim Chatar.

Het feestje start om 21 uur. Om het feestje bijzonder te maken, hebben ze bij Gaant!? enkele tips in petto. “Trek een feestelijke outfit aan. Ga los op de dj-sets met je vrienden via Google Hangouts, ZOOM of Facebook watchparty. Met een beetje geluk, gooien we jullie in onze stream. Download één van onze achtergronden en gebruik hem als jouw digitale Zoom achtergrond of hang hem op in je ‘feestkamer’. Er zijn achtergronden beschikbaar van Park Ter Beuken, het Verloren Bos en de Tom Tom Club (Radar). Stuk voor stuk locaties waar in het verleden al Gaant!?-feestjes plaatsvonden.”

Pintjes en cocktails

Om helemaal in de sfeer te komen heeft Gaant!? ook een samenwerking afgesloten met NV Dranken Van Eetvelde om drankenpakketten aan te bieden. Zo kan je een bak bier bestellen, maar ook cocktails als Dark & Stormy, Rum Cola of Moscow Mule.

Meer info op het Facebookevenement Gaant!? livestream.