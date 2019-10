Gaant!? haalt GOOSE naar Tom Tom Club in Radar Yannick De Spiegeleir

02 oktober 2019

06u02 3 Lokeren Gaant!? organiseert op zaterdag 16 november een volgende editie van Tom Tom Club in de vernieuwde evenementenlocatie Radar. Met GOOSE haalt het meteen een topnaam naar de voormalige Cherry Moon.

Tom Tom Club is een feestconcept van vzw Gaant!? dat zich specifiek richt op jong volwassenen vanaf 21 jaar en ouder. “De muziek die er gedraaid wordt is echter niet leeftijdsgebonden en is zowel hedendaags als van vorige decennia, net zoals de band Tom Tom Club slaan we ook geen muziekgenre in de weg en staan we open voor alles, als het maar niet té commercieel is. Voor deze 12de editie trekken we als eerste Lokerse initiatief naar de vernieuwde Cherry Moon gebouwen waar we als organisatie potentieel zien om te groeien”, zegt Lander Merckpoel van Gaant!?

“Qua line-up zetten we daarom ook een stapje omhoog en zijn we trots dat we de Kortrijkse band GOOSE hebben gestrikt om een dj set te komen draaien, toch wel één van de strafste Belgische bands van het moment.”

Live slaat GOOSE perfect de brug tussen dance- en rockmuziek, net iets waar ze bij Tom Tom Club ook naar streven. Daarnaast prijken ook Nadiem Shah, vriend van de organisatie maar ook vaste waarde op Pukkelpop en Hermanos Inglesos, terug van weggeweest op de line-up. “De huisbaas van het pand (de familie Engels is eigenaar van de voormalige Cherry Moon, red.) en alvast één buur die niet zal bellen wegens geluidsoverlast”, grappen ze bij Gaant!?.

Tickets gaan in verkoop vanaf vandaag (donderdag 3 oktober) in verkoop. Vroege vogels kunnen een ticket bekomen aan 10 euro, iets latere beslissers kopen een ticket aan 13 euro.