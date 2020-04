Gaan tanken in andere gemeente en tuinfeestje: parket breng overtreders voor rechtbank Kristof Pieters

13 april 2020

12u01 4 Lokeren De politie van Lokeren moest afgelopen paasweekend jammer genoeg weer heel wat overtredingen vaststellen op de coronamaatregelen. Twee jongemannen van 26 jaar mogen het in oktober komen uitleggen aan de rechter.

Zondag betrapte een patrouille een 26-jarige man uit Sint-Niklaas terwijl in Lokeren rondreed om 22 uur ’s avonds. De man beweerde dat hij ging taken bij Q8 in Lokeren. Zijn verhaal bleek echter wat gaten te vertonen want hij reed in een andere richting en het benzinestation was bovendien gesloten.

Een andere jongeman van 26 jaar uit Lokeren werd dezelfde dag betrapt terwijl hij met drie anderen, geen verwanten, in de tuin iets aan het drinken was.

Beide worden nu door het parket gedagvaard voor een speciale coronazitting van de correctionele rechtbank in Dendermonde op 20 oktober.