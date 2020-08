Foorkramers protesteren met karavaan op N70 Yannick De Spiegeleir

20 augustus 2020

14u02 0 WAASLAND Donderdagnamiddag trokken 120 foorkramers met hun vrachtwagen langs de N70 in het Waasland. Met hun actie en bijhorende getoeter vragen ze aandacht voor hun sector omdat het merendeel van de kermissen worden afgelast ondanks dat er toestemming is van de hogere overheid.



“Sinds 1 juli 2020 gaf de federale overheid groen licht voor de kermissector, maar 85 procent van de kermissen worden afgelast. En dat terwijl wekelijkse markten en pretparken met indoor-activiteiten wel kunnen plaatsvinden. Vliegtuigen vliegen overal naar zonnige bestemmingen, maar een kermis afgebakend opstellen, met een maximum bezoekersaantal met mondmaskerplicht, is niet veilig”, kadert Jean Trehout de Oost-Vlaamse actie van de foorkramers.

De foorkramers vertrokken deze ochtend in Deinze en zetten via onder meer Aalst en Dendermonde vanuit het Waasland hun koers verder naar de eindhalte in Gent waar ze in gesprek gaan met de Oost-Vlaamse gouverneur.