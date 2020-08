Foorkramers bedanken Nelle (7) en Jore (5) met speelgoed: “Hun spandoek was het hoogtepunt van onze optocht” Yannick De Spiegeleir

23 augustus 2020

12u31 290 Lokeren Een delegatie van kermiskramers bracht zondagochtend een bezoek aan Nelle (7) en Jore (5). Het zusje en broertje uit Lokeren veroverden de harten van de foorreizigers met hun spandoek ‘Wij missen onze kermis’ tijdens de protestactie van donderdag. “Om hen te bedanken schenken we hen namens alle foorkramers speelgoed, een ticket voor de draaimolen en een bon om samen met mama en papa smoutebollen te eten”, zeggen Jean Trehout en Denis De Voghel.



Toen Nelle en Jore ter ore kwam dat de stoet donderdag langs hun deur zou passeren, besloten ze in actie te schieten. “We vinden het zo jammer dat die mensen geen centjes kunnen verdienen”, vertellen de kinderen. “Ze hebben het spandoek en het opschrift met hun eigen handen gemaakt”, vertelt opa Danny.

(lees verder onder de foto)

Donderdag trok een stoet van 150 foorkramers door Oost-Vlaanderen om te protesteren tegen het annuleren van heel wat kermissen. De foorkramers waren onder de indruk toen ze in Lokeren de twee kinderen langs de weg in het vizier kregen. “De foto die we van hen namen is viraal gegaan. Zelfs tot in Nederland kwamen er reacties”, vertellen Trehout en De Voghel namens de kermiskramers. “Het was echt hét hoogtepunt van de stoet.”

De kinderen namen het speelgoed, de knuffels en de smoutebollenbon dankbaar in ontvangst. “We zijn heel blij met de geschenkjes, maar hopen vooral dat we snel terug naar de kermis mogen gaan.”