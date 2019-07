Fonnefeesten maakt elektronisch betalen mogelijk aan togen: “Betalen via app of cash” Yannick De Spiegeleir

09 juli 2019

14u03 0 Lokeren Het gratis stadsfestival Fonnefeesten borduurt deze zomer verder op het succesvolle concept van de voorbije edities. De belangrijkste vernieuwing is dat festivalbezoekers voortaan ook een pint kunnen betalen met hun smartphone via de app Payconiq. “Al blijft het ook mogelijk om met cash te betalen”, zegt voorzitter Bart Mertens.

De Fonnefeesten vinden van vrijdag 2 tot zondag 11 augustus voor het vijfde jaar op rij plaats in het Josephine Charlottepark. In 2015 werd de vertrouwde uitvalsbasis aan de Oude Vismijn immers ingeruild voor het stadspark. De voorbije jaren werden ook enkele vernieuwingen ingevoerd met onder meer de introductie van de Food Street: gezellig tafelen aan foodtrucks onder de bomen.

Dit jaar wordt er weinig of niet aan het recept gesleuteld. “Alleen de affiche is veranderd, verder blijft alles ongewijzigd”, stelde voorzitter Bart Mertens het met een boutade op de persvoorstelling bij Dranken Van Eetvelde.

Al wordt het vanaf dit jaar wel mogelijk om via je smartphone met de app Payconiq je drankbestelling te betalen. Verder buigt het festivalbestuur zich ook over het vraagstuk van de omschakeling van wegwerpbekers naar herbruikbare exemplaren die verplicht wordt vanaf volgend jaar.

Bij de Fonnefeesten serveren ze drank nog in glas, behalve op drukke momenten tijdens het weekend: dan wordt er overgeschakeld op wegwerpbekers. “Dit jaar werken we nog met wegwerpbekers. Herbruikbare bekers zijn voorlopig geen optie, want we hebben te veel bekers nodig (10.000 exemplaren per dag, red.). Die kunnen we onmogelijk allemaal tijdig wassen en bovendien zijn ze niet recycleerbaar. We hopen dat de industrie of de overheid met een werkbaar en haalbaar alternatief op de proppen komt”, aldus Mertens.

Proefproject

Al loopt er dit jaar wel een bescheiden proefproject tijdens de Tijdloze Party van Stubru op vrijdag 9 augustus. “Aan de streekbierentoog zullen we met een beperkte oplage van herbruikbare bekers werken. We zijn dus wel degelijk bezig met het vraagstuk. Ook op vlak van recyclage zijn we de beste leerling van de klas. Dat bewijzen de cijfers van afvalintercommunale IDM”, zegt ondervoorzitter Mattias De Cock. “Tenslotte werken we de meeste dagen nog steeds met glas: de meest afvalvriendelijke houder om drank in te serveren.”

Rest nog het programma. Ook dit jaar kunnen de Fonnefeesten uitpakken met enkele toppers zoals Levellers op zaterdag 3 augustus en 10CC op zaterdag 10 augustus. “We hebben ook heel wat bands van eigen bodem op de affiche en hebben eindelijk Discobar Galaxie kunnen strikken. Zij spelen deze zomer ook op de Gentse Feesten, maar zijn in de regio op weinig andere plaatsen te bewonderen dan in ons Fonnepark”, aldus Mertens.

Meer info: fonnefeesten.be.