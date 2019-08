Fonne verwacht pak volk voor Tijdloze Party Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2019

15u53 12 Lokeren Wie vrijdag graag wil mee feesten tijdens de Tijdloze Party van Stubru op de Fonnefeesten komt best op tijd. “De kans bestaat dat we het terrein moeten afsluiten”, zegt voorzitter Bart Mertens.

Het zou de eerste keer zijn deze editie dat het Fonnepark moet afgesloten worden omwille van de volkstoeloop. “De eerste vrijdag kregen we 6.000 bezoekers over de vloer op het hoogtepunt. Zaterdag waren het er 7.000. Ook over de opkomst tijdens de weekdagen zijn we tevreden. Dat we op sommige dagen wat vroeger starten met de optredens draagt bij aan de gezelligheid.” Vrijdag is er de Tijdloze Party van Studio Brussel. “Een nieuw concept, want tot vorig jaar was het de ‘80, 90 of 2000-party’, maar we hopen op hetzelfde succes.”