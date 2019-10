FOD Financiën verlaat gebouw aan Grote Kaai: stad bevestigt interesse in pand Yannick De Spiegeleir

24 oktober 2019

16u45 6 Lokeren Voor de centralisering van haar dienstverlening verhuist de FOD Financiën haar personeel in Lokeren naar Sint-Niklaas. Oppositieraadslid Marjon Thienpondt (sp.a) stelt voor dat de stad het gebouw aan de Grote Kaai aankoopt om er een dienstencentrum in te richten. “De stad heeft interesse in het pand, maar een aankoop wordt niet evident, want het is in privéhanden”, reageert burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Wie volgend jaar zijn belastingaangifte wil laten invullen, zal daarvoor niet langer aan de Grote Kaai terecht kunnen. In navolging van andere lokale belastingkantoren in het Waasland verhuist nu ook de Lokerse zetel naar Sint-Niklaas. De centraliseringsoperatie leidde afgelopen zomer al tot lange wachtrijen in de laatste weken dat burgers hun papieren belastingaangifte konden indienen.

Sp.a-raadslid Marjon Thienpondt denkt al een stap verder. Zij hoopt dat de stad bereid is om het gebouw van de belastingen aan de Grote Kaai aan te kopen. “De laatste dienst verhuist eerstdaags”, zegt Thienpondt. “Sp.a ziet diverse mogelijkheden voor dit gebouw. Er is immers nog altijd veel vraag naar ruimtes voor amateurgezelschappen, muziekverenigingen, studielokalen, vergaderruimte … Ook is er nood aan een eigen stek voor senioren. De ligging in hartje Lokeren, de nabijheid van een gratis parking, de nabijheid van een bushalte en het station, de groei van senioren die in het centrum komen wonen, … dit alles maakt dat dit de ideale locatie is voor een lokaal buurt- en dienstencentrum”, oppert Thienpondt.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) ontkent niet dat de stad interesse heeft in het gebouw. “Het biedt inderdaad mogelijkheden. Het enige probleem is dat het gebouw geen eigendom is van de staat. De Regie der Gebouwen huurt het van de private speler Fedimmo. We moeten nu wachten op de intentie van de eigenaar. Voorlopig staat het pand ook niet te koop. Een bijkomend probleem is dat de site nu niet ingekleurd is als openbare bestemming. Eind dit jaar stopt het huurcontract. Mogelijk volgt er dan meer duidelijkheid.”