Fles lachgas in beslag genomen bij controle

04 oktober 2020

04 oktober 2020

12u47 Lokeren In de nacht van vrijdag op zaterdag nam de politie van Lokeren deel aan een anti-inbraakactie op provinciaal niveau. Er werden geen inbrekers opgepakt, maar wel andere inbreuken vastgesteld.

De politie zette voor de controle zeven extra agenten in. Er werd een buitenlandse autobestuurder aangetroffen die nog een openstaande boete had. De man mocht meteen afrekenen. Twee bestuurders konden geen verzekeringsbewijs voorleggen. Eén bestuurder was in het bezit van een fles lachgas. Die werd bestuurlijk in beslag genomen.