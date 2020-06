Fikse geldboete voor bestuurder die uit bocht vliegt en op dak terechtkomt Koen Baten

05 juni 2020

15u49 0 Lokeren Politierechter Peter D’Hondt heeft een bestuurder bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel. De bestuurder was dronken toen hij rechtdoor reed in een bocht en daarna op zijn dak terechtkwam. Alle inzittenden bleven gelukkig ongedeerd bij het ongeval.

De man zat met vier passagiers in het voertuig toen het ongeval gebeurde. Hij ging rechtdoor in een bocht. Hij was duidelijk onder invloed van alcohol op het moment van de feiten. De bestuurder zelf kwam niet opdagen in de rechtbank, maar politierechter Peter D’Hondt gaf de man een strenge straf. Naast de gevangenisstraf kreeg hij ook een geldboete van 3.200 euro en drie jaar rijverbod. Hij zal ook alle examens opnieuw moeten afleggen en tonen dat hij geschikt is om nog achter het stuur te kruipen van een wagen.