Fikse geldboete en rijverbod voor bestuurster die over rotonde vliegt Koen Baten

01 oktober 2019

14u05 1 Lokeren Op 5 februari vloog Agnes D.C. letterlijk met haar wagen over een rotonde in Lokeren nadat ze deze te laat opmerkte. De vrouw was onder invloed van alcohol en blies 2,09 promille vlak na het ongeval. Zelf raakte ze ook zwaargewond bij het ongeval, gelukkig waren er geen andere slachtoffers.

Politierechter Peter D’Hondt fronste zijn wenkbrauwen toen hij de feiten las. “Bij mijn weten dient een rotonde toch nog altijd om er rond te rijden en niet erover", klonk het. De vrouw zelf besefte dat ze enorm veel geluk heeft gehad op het moment van de feiten. “Ik werk in de horeca en had zelf een glas gedronken. Het was een domme beslissing om daarna nog in de auto te stappen”, gaf ze toe.

Jonge zelfstandige

Haar advocaat vroeg om mild te zijn omdat ze haar voertuig zeker nog nodig heeft voor haar job. “Ze draagt zelf alle kosten al van de schade waar ze nog steeds voor moet werken. Ze is een jonge zelfstandige en beseft dat dit niet voor herhaling vatbaar is”, klonk het. De vrouw kreeg een geldboete van 1.600 euro waarvan 400 euro met uitstel. Haar rijbewijs zal ze nog 35 dagen moeten inleveren alvorens ze terug mag rijden met de wagen.