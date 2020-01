Fikse geldboete en rijverbod voor bestuurder die met 200 per uur over E17 vlamt Koen Baten

17 januari 2020

13u05 0 Lokeren C.G. is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro na een stevige snelheidsovertreding op de E17. Gedurende 7 kilometer lang werd hij achternagereden door een anonieme politiepatrouille aan een constante snelheid van 200 kilometer per uur.

G. was op weg naar een vakantiehuisje in de bossen van Oud-Turnhout op het moment van de feiten. Het was laat op de avond en er was geen verkeer aanwezig waardoor hij stevig het gaspedaal induwde. Een anonieme politiewagen was echter wel nog aanwezig op de E17 en reed maar liefst 7 kilometer lang achter de man met hoge snelheden. Uiteindelijk kon hij aan kant gezet worden door de politie en bleek hij ook nog licht geïntoxiceerd te zijn na een restaurantbezoek.

De man zelf had geen excuses voor de overtreding en zegt dat hij in het vervolg er beter op wil letten. C. was echter ook niet aan zijn proefstuk toe. Naast de geldboete kreeg de man ook een rijverbod van drie maanden opgelegd.