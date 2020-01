Figurentheaterweekend in Cultuurcentrum Yannick De Spiegeleir

21 januari 2020

19u02 0 Lokeren In het Cultuurcentrum Lokeren vindt op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari een figurentheaterweekend plaats.

Op vrijdag kan je gaan kijken naar de voorstelling Titus van Theater FroeFroe & Cie Lodewijk/Louis. De Shakespeare-klassieker Titus Andronicus werd bewerkt tot een hedendaags Tarantinoscript vol humor en brutale, explosieve poëzie. Heftig, maar in een moderne taal gebracht, blijft deze Shakespeare boeien tot het eind. Een kunstig verweven voorstelling vol poppentalent, livemuziek en acteergeweld. Toegankelijk voor jonge kijkers (vanaf 14 jaar). Tickets, exclusief eventuele kortingen, kosten 14 euro.

Op zaterdag 25 januari kan je gaan kijken naar Multiverse: een voorstelling van Louis Vanhaverbeke en Campo. In Multiverse creëert Louis Vanhaverbeke (Circuit X-prijs TAZ 2015) zijn hoogst originele versie van het universum. Hij is een multifunctionele discjockey. Geluidsdragers bepalen de beat, maar een echte rapper is hij niet. Hij stuur het publiek naar een nieuwe dimensie. Tickets kosten 13 euro.