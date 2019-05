Fietsers KVLV Oudenbos beginnen nieuw seizoen Yannick De Spiegeleir

24 mei 2019

De KVLV-fietsers van Oudenbos ,zijn onder leiding van Walter De Coeyer en Monique De Verlee begonnen aan hun zomers fietsseizoen.

“Elke donderdag van de week doen we een fietstocht van ongeveer 30 tot 35 kilometer naargelang de weersomstandigheden. We starten elke keer om 18.30 uur aan de kerk van Oudenbos. We zijn gemiddeld met 17 tot 20 deelnemers ,maar iedereen die zin in heeft mag aansluiten bij onze groep. Halverwege de tocht houden we een tussenstop voor een drankpauze.” Er wordt gefietst in de omgeving van het Schelde- en het Waasland. Het seizoen loopt van midden mei tot eind augustus.