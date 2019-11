Fietsen tussen Lokeren en Zele kan opnieuw via Nieuwe Straat Yannick De Spiegeleir

01 november 2019

12u13 5 Lokeren Vanaf maandag 4 november kunnen fietsers die zich verplaatsen tussen Lokeren en Zele opnieuw via een nieuwe verbinding een deel van de Nieuwe Straat gebruiken. Beide lokale besturen waren vragende partij om een alternatief te bieden aan fietsers voor het drukke kruispunt aan de Brandstraat.

In opdracht van Stad Lokeren is een tunnel in aanleg onder de Nieuwe Straat, die toegang geeft tot het nieuwe bedrijventerrein E 17/4. Omdat de Nieuwe Straat daardoor een werfzone is, besloot het stadsbestuur om de Nieuwe Straat af te sluiten voor alle verkeer vanaf de Spieveldstraat tot de grens met Zele/de brug over de E 17.

Door het afsluiten van de Nieuwe Straat konden fietsers van en naar Zele Heikant alleen via het fietspad langs de spoorlijn Lokeren-Dendermonde rijden. Ze moesten dan het zeer drukke kruispunt van de Heikantstraat met de Brandstraat passeren, waar op de spitsuren ingevolge de omleiding momenteel extra veel autoverkeer is.

“Na overleg tussen onze beide besturen werd er beslist om de politiekorpsen van Lokeren en Zele/Berlare elke ochtend en avond daar toezicht te laten doen. Dit als tijdelijke maatregel. Als definitieve oplossing is er in de Nieuwe Straat een fietsstrook aangelegd (alleen voor fietsverkeer), die vanaf de brug over de E17, via een verharde helling uitkomt in Mosten”, schetsen Lokers schepen voor mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open VLD) en Zeels burgemeester Hans Knop (CD&V).

Verlichting

Die fietsverbinding is verlicht. Vanuit Mosten kunnen de fietsers via de Spieveldstraat opnieuw de Nieuwe Straat bereiken (richting Everslaarstraat), en verderop de Everslaarstraat infietsen, zoals voorheen. De werken werden volledig bekostigd door stad Lokeren, zodat fietsers na de herfstvakantie vanaf 4 november, zoals voorheen, via de Nieuwe Straat kunnen rijden, wat vlotter en veiliger is.

Vanaf maandag zal er dus geen politietoezicht meer zijn aan het kruispunt van de Heikantstraat (Zele) en de Brandstraat (Lokeren). De gemeente Zele en de stad Lokeren zullen er wél bij de provincie en Infrabel nogmaals op aandringen om snel werk te maken van een veilige oplossing voor de fietsers op dit kruispunt.