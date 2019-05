Fietsdief slaat toe onder oog van agent Kristof Pieters

29 mei 2019

Een 44-jarige fietsdief is op een wel erg domme manier tegen de lamp gelopen. Hij sloeg namelijk toe onder het oog van een agent. De dispatcher van de politie Lokeren tuurde na zijn maaltijd op de eerste verdieping van het commissariaat door het raam en zag hoe een man met de fiets toekwam op de Oude Vismijn, stopte en afstapte, even rondkeek, zijn fiets liet staan en een andere fiets nam. Uiteraard alarmeerde hij daarop meteen enkele collega’s. Eén minuut later werd de 44-jarige man al bij de kraag gevat. Hij had twee fietsen gestolen.