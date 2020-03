Fien (8) maakt spandoek voor leerkrachten en directeur basisschool Oudenbos Yannick De Spiegeleir

25 maart 2020

15u29 0 Lokeren De 8-jarige Fien was woensdag het enige kind in de buitenschoolse kinderopvang van Patjoepelke in Oudenbos. Om de juffen, meesters en directeur te bedanken, maakte ze een spandoek voor hen.

Fiens mama werkt in de zorg en ook haar papa heeft nog steeds professionele verplichtingen, daardoor is ze in tegenstelling tot haar leeftijdsgenootjes nog steeds aangewezen op de opvang. Toch is ze dankbaar voor de inzet van de mensen in de opvang en het schoolpersoneel. Samen met Tony Van Hoye van Patjoepelke maakte ze een mooie spandoek met het opschrift ‘Bedankt voor wat jullie doen, dat verdient een dikke zoen’. Naast het maken van huiswerk, is er ook tijd voor ontspanning. “Zo maken we met dit mooie weer rondjes rond de kerk met de step”, lacht Fien.