Festivalfashionista’s: Steffie uit Breda Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2019

15u27 3 Lokeren Modebewust of excentriek? Op de Lokerse Feesten en Fonnefeesten gaan we elke dag op zoek naar festivalfashionista’s. Vandaag: Steffie uit Breda.

Een appelblauwzeegroene outfit met transparante delen aangevuld met een oosters getinte paraplu. Dat is de festivaloutfit van Steffie uit het Nederlandse Breda in haar hand draagt ze ook een dolfijn in ballonvorm. “Het is de eerste keer dat ik naar de Lokerse Feesten kom, maar het optreden van Roisin Murphy wilde ik niet missen. Vroeger ben ik wel nog uitgeweest in de Cherry Moon. Ik heb zelfs een tattoo van het Bonzai-label op mijn enkel staan.” Steffie heeft ook een grote zak mee met gadgets. “Ik deel graag spulletjes uit aan andere festivalgangers zoals snoepjes of kleine hebbedingetjes. Gewoon omdat het kan.”