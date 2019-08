Festivalfashionista’s: Elien en ‘festivalman’ Roger Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2019

11u39 1 Lokeren Modebewust of excentriek? Op de Lokerse Feesten en Fonnefeesten gaan we elke dag op zoek naar festivalfashionista’s. Vandaag: Roger ‘Festivalman’ Van Loon en Elien Queen.

Een man met tientallen festivalbandjes aan de armen en een wielertruitje met regenboogkleuren: dat moet festivalman Roger Van Loon zijn. Op festivals in binnen- en buitenland is hij steevast van de partij. “Het truitje heb ik gevonden in een zak vol met tweedehandskledij. Sindsdien is het mijn vaste festivaloutfit”, verduidelijkt Roger, die in het gezelschap is van een dame met groene netkousen, zalmroze basketschoenen en een rode bloemenkroon. Elien Queen is haar naam. “Waar ik mijn festivalplunje heb gevonden? Ik kijk en vind”, klinkt het filosofisch.