Ferm Doorslaar viert honderdste verjaardag: “Ieder lid krijgt fles cava” Yannick De Spiegeleir

27 september 2020

15u37 2 Lokeren In Doorslaar zag de plaatselijke vrouwenvereniging KVLV op 1 september 1920 het levenslicht. Een groot eeuwfeest organiseren bleek door de coronacrisis niet mogelijk voor het huidige FERM Doorslaar, maar ieder lid krijgt een fles cava.

“KVLV heeft samen met andere vrouwenorganisaties meegewerkt aan de emancipatie van de vrouw, Jarenlang hebben vrouwen gestreden om stap na stap overwinningen te boeken die mijlpalen werden in het leven van alle vrouwen. Onder andere stemrecht, ouderlíjke macht voor beide ouders en gelijkheid van loon”, zegt Caroline Temmerman van Ferm Doorslaar. “Ook vandaag zijn we een netwerk gedragen door vrouwen, waarmee mensen zich betrokken en verbonden voelen, op elk moment in het leven. Met een daadkrachtige visie op maatschappelijke thema’s. Met ontspannende en educatieve activiteiten. Het ledenaantal kende ups en downs, nu staat het aantal op een honderdtal wat toch een mooi symbolisch getal is.”