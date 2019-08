Feestenkoopjes bij de Kringwinkel Yannick De Spiegeleir

02 augustus 2019

15u28 4 Lokeren Het enthousiasme van de Lokerse Feestweek reikt verder dan de feestzone. Dat valt ook te merken in kringloopwinkel De Cirkel in de Bobijnerslaan.

Hilde Podevyn maakte er een feestelijke opstelling in het teken van de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten. “We hebben onder meer T-shirts en truien in de aanbieding van beide stadsfestivals tot zelfs een fleecedekentje van de Lokerse Feesten. Tot voor kort hadden we ook boeken in huis over de geschiedenis van de Lokerse Feesten, maar die zijn intussen allemaal de deur uit”, lacht Podevyn. “Met dit knusse kamertje willen we de gezelligheid van de festivals ook een beetje naar onze winkel halen.” Wie nog koopjes wil doen, moet wel even geduld oefenen, want de Kringwinkel is gesloten tijdens de Lokerse Feestweek.