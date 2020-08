Feestenanekdotes: wereldrecordpoging bodypaint Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2020

18u10 2 Lokeren Geen Lokerse Feesten, noch Fonnefeesten dit jaar. Om de pijn te verzachten, serveren we u tien dagen lang een straffe anekdote uit de geschiedenis van beide stadsfestivals. Vandaag: wereldrecordpoging bodypaint op de Fonnefeesten.

In 2006 vormden de Fonnefeesten op de Oude Vismijn het decor voor een wereldrecordpoging bodypainting. Antwerpenaar Kris Andréka wilde het Guiness Book of Records halen door met honderd collega’s driehonderd modellen te beschilderen op de Oude Vismijn. “Alle festivalgangers gingen enthousiast mee in het verhaal, jammer genoeg waren er te weinig bodypaint, maar het plezier was er niet minder om”, blikte voormalig voorzitter Bernie Caessens enkele jaren geleden terug bij het 20-jarig bestaan van het festival.