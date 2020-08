Feestenanekdotes: roltabak met een geurtje Yannick De Spiegeleir

06 augustus 2020

15u42 0 Lokeren Geen Lokerse Feesten, noch Fonnefeesten dit jaar. Om de pijn te verzachten, serveren we u tien dagen lang een straffe anekdote uit de geschiedenis van beide stadsfestivals. Vandaag: schaamhaar in de rolsigaret van presentator De Wiene.

Een van de vroegere presentator van de Lokerse Feesten De Wiene, rookte sigaretten met roltabak. Op een avond werd hij beetgenomen door een aantal medewerkers. Een aantal van zijn vrienden ging met de schaar in de broek en sneden daar een paar plukjes haar weg. De niets vermoedende Wiene rookte die avond een sigaret met schaamhaar. “Hij begreep niet zo goed wat er gebeurde, want iedereen bleef een paar meters verwijderd van hem. De stank in zijn buurt was niet te harden die avond”, lacht Pascal D’Hollander, een van de belhamels achter de grap.