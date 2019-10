Feestcomité Ons Vermaak organiseert 3de Halloweentocht Yannick De Spiegeleir

10 oktober 2019

In Eksaarde kan je op zaterdag 26 oktober deelnemen aan de derde editie van de Halloweentocht ‘Ons Vermaak’. “Dit jaar pakken we het groter aan in samenwerking met KSA Eksaarde”, zeggen organisatoren Gianni Cardon en Carmen Windey.

“Onze tocht gaat verder dan louter wandelen en griezelen. Tijdens de wandeling organiseren we ook een spel geïnspireerd op het bekende bordspel Cluedo”, klinkt het. De tocht vertrekt tussen 19 en 21 uur aan de Blauwe Zaal (Bautschoot 27). Inschrijven kan voor 19 oktober via feestcomiteonsvermaak@gmail.com. Volwassenen betalen 10 euro. Jongeren onder 12 jaar slechts 6 euro. Inbegrepen in de prijs zijn een drankje en een pakje friet. Inschrijvingen zijn pas definitief na overschrijving van het bedrag naar het rekeningnummer BE55 0634 2193 1544.