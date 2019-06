FC Eksaarde-speler Matthias De Roover is nieuwe Mister Gay: “Je outen in sportclub mag geen taboe zijn” Yannick De Spiegeleir

02 juni 2019

09u26 52 Lokeren Lokeraar Matthias De Roover is in het Antwerpse Elckerlyc Theater verkozen tot de nieuwe Mister Gay Belgium 2019. De 25-jarige speler van FC Eksaarde wil een rolmodel zijn voor andere sporters die worstelen met hun coming-out.

Matthias, in het beroepsleven actief als auditor voor het accountants- en belastingadviseurbedrijf PwC, maakte zijn geaardheid drie jaar geleden wereldkundig aan zijn ploegmaats in de kleedkamer van FC Eksaarde. “Mijn beste maten wisten het op dat moment al. Ook voor mij was het niet gemakkelijk. Je weet nooit welke reacties er zullen volgen, maar mijn coming-out werd positief onthaald. Toch zijn er vandaag nog ontzettend veel jongeren die zich in hun sport niet durven te outen uit schrik voor reacties. Als ambassadeur wil ik daar met een positieve boodschap komaf mee maken.”

De kersverse Mister Gay Belgium hoopt dat ook voetballers uit eerste klasse een voorbeeldrol opnemen. Zo gaf Matthias ook een duidelijke opinie over de uitspraken van Racing Genk-speler Leandro Trossard die na de kampioenenviering uit de bocht ging met de uitspraak ‘alle boeren zijn homo’s’. Het leverde hem een boete en waarschuwing op. “Ongetwijfeld zaten er geen kwade bedoelingen achter die uitspraak, maar Leandro beseft zelf wellicht niet welke impact zijn uitspraken kunnen hebben op jonge sporters. Er is nood aan meer sensibilisering op dat vlak. Vergelijk het met jongeren die te veel drinken en een ongeval veroorzaken. Daaruit is gebleken dat hun straffen door ze boetes te geven, hun rijbewijs af te nemen enz.. weinig effect heeft. Maar wanneer je ze een sensibiliseringscursus geeft, bijvoorbeeld door hen te laten helpen in een revalidatiecentrum waar jongeren van ongevallen herstellen, maakt hen dat veel bewuster. Waarom zou dit dan niet kunnen in het voetbal op deze manier?”

Sensibilisering

Meer sensibilisering in de sportwereld is een ambitie waar de Lokeraar graag zijn schouders onder wil zetten. “Tijdens mijn campagne genoot ik niet enkel de steun van mijn eigen club FC Eksaarde, maar ook van Sporting Lokeren. In de toekomst hoop ik nog met andere sportclubs en –instanties rond de tafel te gaan zitten om het taboe rond uit de kast komen te doorbreken.”

Maar eerst is het nog even genieten voor de Lokerse Mister Gay. Zaterdagavond maakte Antwerps burgemeester Bart De Wever zijn titel bekend. Matthias mag ons land nu vertegenwoordigen bij Mister Gay Europa 2019 en Mister Gay World 2019. Eerste ereheer werd kapper Thierry Toebat (40) uit Geluwe, gevolgd door bankbediende Niels Van Den Steen (24) uit Erpe-Mere. “Het was een heel sterke lichting dit jaar. Dat ik win, is dan ook een beetje onverhoopt, maar ik zal mij volledig inzetten voor de aanvaarding van LGBT’s in de sportwereld”, besluit Matthias.