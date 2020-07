Fans Lokeren – Temse maken kennis met spelers tijdens bubbelontbijt Yannick De Spiegeleir

19u21 3 Lokeren Een veertigtal fans daagde deze ochtend op voor het bubbelontbijt dat SC Lokeren – Temse en supporterscollectief Wit-Zwart-Geel zaterdagochtend organiseerden in de Kollerfeestzaal van het Daknamstadion.

“Normaal zouden de spelers mee aanschuiven voor het ontbijt, maar door het groeiende aantal coronabesmettingen in ons land hebben we beslist om de spelers enkel kort voor te stellen”, zegt bestuurslid Joris Van Der Gucht. Na het ontbijt trokken de supporters de straten in om een kersvers nummer van clubblad De Sportinger te bussen bij alle Lokeraars. “In totaal zijn er 25.000 exemplaren gedrukt”, zegt Dirk Bossers, voorzitter van het supporterscollectief. De fans konden het initiatief wel smaken. “Dit toont dat er een nieuwe wind waait door het Daknamstadion”, zegt Evelien Van Der Sypt. “Ik ben zelf postbode dus ik kon niet achterblijven om de nieuwe Sportinger te helpen bussen”, vult Guy Vispoel aan.