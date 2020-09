Fans Lokeren–Temse lopen storm voor tickets bekerwedstrijd Yannick De Spiegeleir

17 september 2020

15u04 6 Lokeren Mogen er straks 2.375 fans binnen in het Daknamstadion? De kogel is nog niet door de kerk. De diehardfans van Lokeren-Temse nemen het zeker voor het onzekere en schoven donderdagnamiddag al aan voor de verkoop van de eerste 400 tickets. Op iets meer dan een uur tijd waren alle tickets de deur uit.

Komende zaterdag neemt Lokeren-Temse het in de vierde ronde van de Croky Cup op tegen eersteprovincialer KSC Wielsbeke. De ticketverkoop ging donderdag om 14 uur van start. Het dossier om meer fans toe te laten in het stadion kreeg al groen licht van de stad, maar moet nog een fiat krijgen van minister Ben Weyts (N-VA).

“Ik wil er dit weekend absoluut bij zijn en daarom stond ik hier al om 12.45 uur. Er waren toen al vijf mensen voor mij”, zegt Erik Van Landeghem, die als abonnee vier tickets wist te bemachtigen. Het was aanschuiven geblazen in de Voetbalstraat van het Daknamstadion en het geduld van de fans werd extra op de proef gesteld toen het ticketingssysteem even plat lag.

Om half vier waren alle 400 tickets al de deur uit. Als de club groen licht krijgt van minister Weyts om meer fans toe te laten, wordt de ticketverkoop opnieuw opgestart.