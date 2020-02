Fans en vrijwilligers reageren op dreigend faillissement Sporting Lokeren: “Bestuur club niet boven onze hoofden” Yannick De Spiegeleir

17 februari 2020

17u28 0 Lokeren Sporting Lokeren verkeert in steeds nauwere schoentjes. Na een mogelijke degradatie uit 1B dreigt de club nu ook in vereffening te gaan als er tegen vrijdag geen vers geld wordt gevonden. “Wij betreuren dat het geplande overleg met de supporters werd opgezegd. Meer dan ooit is er nood aan heldere en eerlijke communicatie”, zegt Lieven Hérie namens supportersgroep #wijzijnlokeren.

Op de clubwebsite ontkent het bestuur van Sporting Lokeren dat er een nakend faillissement dreigt, maar verschillende betrouwbare bronnen binnen de club zijn formeel: als er tegen vrijdag geen financiële injectie plaatsvindt, zal de club de boeken neerleggen.

Sportingvoorzitter Louis de Vries hoopt nog steeds op een financiële inbreng van het Chinese Ke Hua Sports, maar omwille van het Coronavirus zou de laatste handtekening voor de deal én dus de nodige centen ontbreken. Vorige week werd al duidelijk dat er ook gesprekken plaatsvinden met een groep van lokale ondernemers rond Willy Carpentier. De voormalige ondervoorzitter wilde de club vorig jaar al overnemen van Roger Lambrecht, maar die gaf toen de voorkeur aan de Vries.

Tot vorige week vrijdag waren gesprekken met Carpentier niet mogelijk door een clausule die werd opgenomen in de overnamedeal tussen Lambrecht en de Vries. Dat kan nu dus wel, maar de klok tikt.

400 jeugdspelers op straat?

Bart Vandendriessche, verantwoordelijke bij de jeugd van Sporting Lokeren, was maandag de hele dag aanwezig op de club om te bemiddelen. “Als de club straks failliet gaat, dreigt een ongeziene leegloop van spelers, trainers en andere sterkhouders. Net zoals in het verleden is gebeurt bij falingen van clubs als Beerschot en Lierse. 400 jeugdspelers, ouders en grootouders komen in de kou te staan en dat terwijl onze jeugdwerking bij de beste zes van het land hoort. In eerste instantie hopen we dat de club financieel gered kan worden en dat er een doorstart kan komen in eerste in plaats van tweede amateur, maar daarnaast moet er ook een wijziging komen van het bondsreglement zodat jeugdwerkingen niet langer afhankelijk zijn van de resultaten van een eerste ploeg.”

Maandagavond stond er een overleg gepland tussen het bestuur van de club en een delegatie fans, maar dat gesprek werd geannuleerd door het bestuur op advies van hun juridische adviseur. “We betreuren die beslissing. Het is nooit een goed idee om communicatie over te laten aan juristen. Door alles af te schermen, creëer je geen begrip”, zegt Lieven Hérie van #wijzijnlokeren. “Uiteraard zijn we ontgoocheld over de berichten van vandaag (maandag, red.). dat het met onze club de slechte richting zou uitgaan. Natuurlijk hadden we zelf ook al onze vermoedens. Vandaar dat we al lang vragende partij waren tot een overleg, maar dan wel een open gesprek en gestoeld op wederzijds vertrouwen.” Ondanks de moeilijke situatie blijven de fans wel pal achter hun geliefde club staan. “We hopen dat de gesprekken de volgende dagen in alle discretie kunnen verlopen en mocht de doorstart er effectief komen, dan willen wij hieraan graag meewerken. Wij blijven hopen dat onze club zich lokaal mag blijven verankeren op een deftig niveau en met de nodige aandacht voor het sterke jeugdproject dat Sporting Lokeren toch wel heeft”, zegt Dirk Bossers namens #wijzijnlokeren.