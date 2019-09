Families genieten van openluchttheater op Vlieg in ’t Park Yannick De Spiegeleir

15 september 2019

18u40 3 Lokeren Het mooie nazomerweer bracht vandaag een pak volk op de been voor het familiefestival Vlieg in ’t Park in het Verloren Bos.

Het CC Lokeren nodigde Lokeraars uit om samen met hun vrienden en familie het groen in te trekken voor een mooi en gevarieerd programma. De kinderen konden zich meer uitleven op de retro zweefmolen ‘Hemelvlucht’ en een springkasteel of samen met hun ouders kijken naar knotsgekke theateracts. Vlieg in ’t Park was intussen al aan zijn zesde editie toe.