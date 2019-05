Familieruzie beslecht: schoonbroers krijgen allebei straf Nele Dooms

28 mei 2019

15u42 0 Lokeren De Dendermondse rechtbank heeft een familieruzie beslecht door beide schoonbroers die terecht stonden allebei een straf te geven. Ugur C., die zijn schoonbroer vier messteken toebracht, werd veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan de helft met uitstel. Osman S. moet een werkstraf van honderd uur uitvoeren.

De vete tussen schoonbroers C. en S. sleepte al een hele tijd aan, maar op 11 december 2017 liep ze volledig uit de hand. Het kwam tot een confrontatie tussen de twee aan de woning van C. “Ik wilde er een boiler repareren en een poging doen om de ruzie uit te praten”, vertelde S. aan de rechter. “Toen ik wandelen werd gestuurd, was ik woedend. Ik heb een verkeerde reactie gehad en de ruit van de auto van C. ingeslagen met een krik. Daarna vielen er klappen.”

S. vertrok na de aanvaring naar huis, maar kon het niet nalaten iets later toch terug te keren naar de woning. Daarop kwam C. met een mes buiten gelopen en viel S. aan. Het slachtoffer liep daarbij vier messteken op. “We hadden al lang een moeilijke verstandhouding, door een echtscheidingskwestie met zijn zus”, verklaarde C. aan de rechter. “Ik had helemaal niet de bedoeling S. te verwonden, maar ik voelde me bedreigd. Ik ben geen agressieveling.”