Familie Cruyt maakt herintrede in Kerkstraat: Laurent Junior opent kwaliteitskoffiewinkel Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2019

16u41 14 Lokeren Op de hoek van de Kerkstraat en Knokkestraat is er sinds dit weekend opnieuw leven in het voormalige pand van de vermaarde bakkerij en confiserie Cruyt. Laurent Junior Cruyt opende de deuren van zijn kwaliteitskoffiewinkel.

Van heinde en ver kwamen klanten vroeger om hun brood of gebak te kopen in de Kerkstraat. Na de sluiting van bakkerij Cruyt 7 jaar geleden namen nog twee andere horecazaken hun intrek in het pand, maar nu staat er opnieuw een ‘Cruyt’ aan het roer.

De 28-jarige Laurent is de vierde generatie die zijn intrede maakt in het als ergoed beschermde winkelpand dat werd opgestart door zijn betovergrootvader Alfred Cruyt. Hij ging niet over één nacht ijs om zijn zaak te openen. “Ik kreeg de smaak voor koffie te pakken toen ik voor mijn masteropleiding in de Kunstwetenschappen een thesis schreef over Jacob Burckhardt een Zwitsers cultuur- en kunsthistoricus én fervent koffieliefhebber.” De knepen van het vak als barista leerde Laurent in het Gentse koffiehuis Peaberry.

Voor het assortiment van zijn zaak werkt hij samen met de Gentse koffiebranderij Sao Paulo. In totaal serveert hij een aanbod van twaalf soorten verse koffie en vier verschillende zetmethodes. Je kan de koffie ter plaatse aankopen of ter plaatse aan de toog proeven in combinatie met een heerlijk stukje gebak.

Laurents opleiding als kunstwetenschapper wordt ook weerspiegeld in de zaak. Zo knipoogt het originele interieur naar de geschiedenis en traditie van de oude bakkerij. De jonge ondernemer wil ook een platform bieden aan kunstenaars om hun werk tentoon te stellen met de mogelijkheid voor de klanten om kunst aan te kopen. De Lokerse kunstenaar Koen De Meester bijt de spits af en exposeert een selectie van etsen.

Meer info op de Facebookpagina van Cruyt Koffie.