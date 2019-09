Fair Fashion Event in CCL Yannick De Spiegeleir

30 september 2019

18u06 0 Lokeren In de kelder van het CCL vindt op zaterdag 12 oktober om 15 uur een eerste Fair Fashion Event plaats. Het gaat om een samenwerking tussen het Cultureel Centrum, Vagevuur en de gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) brengt het thema Fairtrade en Fair Wear op een creatieve manier onder de aandacht. Groepjes jongeren vanuit het Vagevuur gingen aan de slag met eerlijke mode. Deelname aan het evenement is gratis. Op zondag 27 oktober wordt bovendien een nieuw kunstwerk ingehuldigd in de foyer van het Cultureel Centrum op basis van de input op het Fair Fashion Event. Iedereen is welkom.